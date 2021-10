Sconcerti: “Torna il rumore della Juve, ma l’Inter continua a sentirlo da lontano”

Il giornalista ha parlato

Pulisce palloni per qualunque ripartenza e mette in inferiorità numerica il centrocampo del Torino. È la mossa che decide la partita. Juric spaventa la Juve nel primo tempo ma si consuma e non tiene ritmo abbastanza a lungo, fino a una conclusione ingenerosa ma legittima della partita. La Juve è ritrovata come intelligenza tattica, non è più dominatrice, va spesso in confusione nel primo tempo, ma conferma di avere linee tecniche nuove, non di potenza, ma di esatta convenienza. Non si discute più sui suoi squilibri. Allegri va avanti con Locatelli in mezzo al blocco della squadra ma per chiudere l’argomento della leggerezza ha messo più sostanza, quasi un centrocampo a sei con Cuadrado-McKennie-Locatelli-Rabiot-Bernardeschi-Alex Sandro.