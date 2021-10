Sconcerti su Vlahovic: “Io credo che la Juve lo abbia gia ingaggiato”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni

SUO TROPPI IMPEGNI NAZIONALI - "Se non puoi avere giocatori a disposizione con regolarità è giusto rimandare le partite. In quel periodo ci sono Europei o Mondiali, quindi il calendario sarebbe intasato. La cosa corretta sarebbe spostare le partite quando hai giocatori impegnati nelle Nazionali. Questo ritmo non è sostenibile e in Nazionali sono sempre più gli infortuni, proprio perché il ritmo è insostenibile. Ci sono e ci saranno sempre di più. Siamo ancora nella coda del Covid, quest'anno c'è la novità delle tre partite della Nazionale in 10 giorni e questo ha fatto saltare il banco. Ormai non c'è squadra che non abbia infortunati di rientro dalle Nazionali. E' inaccettabile. Questa è una regolarità che falsa i campionati".