Sconcerti su Allegri: “Alla Juve è andato molto vicino all’obiettivo finale”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni

"Non sarebbe drammatico, nella gara esistono certe possibilità. Dopo nove Scudetti puoi sbagliare uomini nella ricostruzione, ci sta. Tendo ad essere razionale, non mi piace immaginare oltre. Di Allegri conosco tutto, di Zidane molto. Entrambi conoscono la Juventus, Allegri ci ha già vinto molto facendo anche due finali di Champions, arrivando quindi molto vicino all'obiettivo reale. La storia della minestra riscaldata intanto non è mai stata dimostrata. Quante volte nella vita si ritorna da dove siamo partiti? Quante volte ci si lascia e ci si riprende? Dare un senso scientifico ad uno slogan è sbagliare. Gli errori manageriali capitano, fa parte della normalità ammetterli richiamando Allegri. Più strano non sbagliare mai".