Sconcerti lapidario: “La situazione della Juve non sembra migliorabile”

La partita di San Siro è stata un altro brutto colpo. Ieri il Milan si è imposto per 2-0 sulla Juventus , che ancora una volta ha deluso le aspettative. Nonostante un buon approccio nei primi venti minuti, la squadra bianconera poi si è sciolta contro l'organizzazione e l'intensità dei rossoneri. E ora la classifica dice 13 punti in nove partite . Potenzialmente la squadra di Allegri è a meno dieci dalla vetta , se almeno una tra Napoli e Atalanta vincesse oggi.

Mario Sconcerti, dalle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la partita di ieri: "Pioli è riuscito stavolta a coprire il campo molto meglio di Allegri finendo per vincere quasi spontaneamente la partita che per adesso elimina dal vertice la Juventus. [...] Sotto numero in mezzo al campo, con forti difficoltà a costruire gioco, la Juve dei due centravanti si è spenta rapidamente non entrando quasi mai in partita".