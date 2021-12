Sconcerti: “Scamacca in bianconero? La Juve ha bisogno di certezze, non di scommesse”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul mercato dei bianconeri

SU SCAMACCA - "Tutti vogliono Scamacca, ma qual è il suo giusto prezzo? E soprattutto in questo momento è l’ attaccante giusto per chi, la Juve o il Sassuolo? Una grande squadra non sperimenta, ottimizza. La Juve ha preso Kean a fine agosto. Gli è costato nel tempo 38 milioni. Cosa ha sbagliato Kean per spenderne altrettanti su Scamacca? Se questa leggerezza fa parte di una grande società, non sorprende la difficile situazione in cui si trova. Scamacca è un possibile centravanti importante, per questo va sperimentato. La Juventus ha bisogno di giocatori decisivi, non di altri investimenti possibili".