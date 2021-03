Sconcerti: “Orsato insultato da mezza Italia. Opportuno che gli arbitri restino in silenzio”

Le parole del giornalista

In questi giorni stanno facendo scalpore le dichiarazioni rilasciate dall' arbitro Daniele Orsato negli studi della trasmissione Rai "90' minuto". Il direttore di gara della sezione di Schio è stato il primo arbitro ad essere intervistato ai microfoni di una trasmissione sportiva, nella quale si è parlato per l'ennesima volta della mancata seconda ammonizione ai danni di Miralem Pjanic in occasione di Inter- Juve 2-3 della stagione 2017/18, che aveva scatenato le proteste dell'Italia non juventina. Orsato ha ammesso di aver commesso un errore, giudicando male la situazione, ma ciò non è bastato ad evitargli di finire nel mirino delle critiche anche in questo caso. Nel suo editoriale per calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha così analizzato la situazione:

"Il modo in cui è stato trattato Orsato conferma quanto sia opportuno che gli arbitri rimangano nel silenzio. Non serve a niente dimostrare umanità, nessuno cerca umanità da un arbitro. Tutti cercano la decisione che serve di più. L’arbitro equivale a un magistrato, i magistrati non parlano, non danno spiegazioni in diretta tv nel salotto buono di casa. E’ seducente l’idea di avere l’arbitro amico di tutti, ma non convincerà nessuno, metà del coro non gli crederà mai. Orsato è stato sincero e bravo nel gestire il mezzo televisivo. Il risultato sono stati insulti da mezza Italia. Perché nell’immaginario collettivo l’arbitro non ha mai il diritto di sbagliare.