Sconcerti: “Non credo che le colpe siano di Mancini”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul pareggio dell'Italia.

È una giornata amara per tutto il popolo italiano, per via del pareggio maturato ieri sera nella sfida contro l'Irlanda del Nord con il risultato di 0-0. Questo ha di fatto compromesso la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar, costringendo gli Azzurri ad andare allo spareggio.