Sconcerti: “Locatelli? Solo con lui la Juve non risolve il problema”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni

SU LOCATELLI - "La Juve ha difficoltà oggettive. I soldi sono pochissimi, poi c'è una questione tecnica. Se Allegri dice che Ramsey può diventare un grande regista, Locatelli ti serve per fare il secondo mediano. Locatelli non è un regista, magari lo diventerà adattato, ma non è quello che ti risolve quel problema".

SUL MERCATO - "Penso che qualcosa cambierà adesso, ne hanno bisogno tutti e forse dall'Inghilterra cominceranno ad arrivare soldi importanti. Quando centravanti importanti si muovono, come Kane, si muovono anche gli altri in un effetto domino. Lukaku? Ci può stare, anche se ha ribadito che vuole rimanere. Ma so che il figlio di Abramovic è sceso per trattare direttamente col giocatore. Gli hanno offerto 15 milioni l'anno, ma ha resistito per ora. Non so se ha avuto anche rassicurazioni dalla società. Il Chelsea vuole il centravanti, non vuole più Werner, ma punta in alto".