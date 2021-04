Sconcerti: “L’Inter non ha avversari. Juve? Il giudizio arriva da solo”

L'editoriale del giornalista per il Corriere della Sera

L'ultimo weekend di Serie A non ha portato con sè grandi sorprese. Le prime della classe, a cominciare dall'Inter capolista, hanno infatti tutte vinto, lasciando così invariata la classifica rispetto al turno precedente. In testa abbiamo sempre l'Inter di Antonio Conte, con un vantaggio di ben undici punti sul secondo posto e diretta a vele spiegate verso uno scudetto che da quelle parti manca dall'ormai lontano 2010, anno del famoso "triplete" conquistato con Mourinho. In seconda posizione i cugini del Milan che, dopo l'ottimo girone di andata, stanno avendo diversi passaggi a vuoto e si trovano così ad un solo punto dalla Juve campione in carica (63 a 62).

"Non ci sono avversari per l’Inter, ma non ci sono avversari per nessuno. Si gioca un campionato per quarte squadre, l’unico equilibrio è lì. Dentro questa classifica la vera crescita è di Milan e Napoli con 17 e 11 punti in più. La Juve solleva discussioni perché è la Juve, ma ha 13 punti meno, il giudizio arriva da solo. Abbiamo fatto diventare uno scopo laterale (il quarto posto) il vero scopo dell’anno. Questo salva tutto tranne il gioco. Chi arriva quarto è sempre incompleto. L’Inter ha preso il posto della Juve, ma non vuol dire che siamo cambiati, migliorati. Vuol dire che è migliore l’Inter. Chi è a oltre dieci punti non è un avversario, è un vago compagno di viaggio".