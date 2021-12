Sconcerti: “L’Inter è la favorita a vincere lo Scudetto”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale lotta Scudetto, indicando l'Inter come quella piu accredidata al titolo.

Qualche istante fa è arrivata una delle poche notizie positive di questo momento piu che mai delicato per tutto l'ambiente Juve . Si sono infatti svolti i sorteggi di Champions a Nyon, con i bianconeri che hanno pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona agli ottavi, scacciando cosi via la minaccia PSG che, incombeva sullo sfondo. Situazione diversa per quel che riguarda il campionato che, dopo il passo falso di Venezia ha complicato ulteriormente il cammino della Vecchia Signora verso la rincorsa alla Champions.

"L’Inter è la squadra di riferimento e che secondo me vincerà nuovamente lo Scudetto anche in questa stagione. L’Atalanta è l’avversario più diretto e questo che sta meglio. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo nel campionato italiano, essere in testa con cinque vittorie consecutive fa bene, ma aspetterei. L’Inter è quella che ha avuto più rigori ed è solo un dato statistico, non polemico. La partita di stasera non ha valore, ci sono 30 punti di differenza.con il Cagliari. Tutto quello che possiamo dire sull’Inter lo dovremmo dire sull’Atalanta. Il Napoli oggi ha perso male, ha pagato con un danno importante il suo momento no. È una grande squadra, ma bisognerà vedere vedere cosa succede, se tornerà a portare tutto il suo potenziale. Bisogna vedere cosa faranno da qui a Natale tutte le squadre che adesso sono in apnea, credo che vedremo poco gioco ma solo risultati”.