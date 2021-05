Sconcerti: “La Juve ha risparmiato 58 milioni di ingaggi, ma rispetto all’Inter…”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Mario Sconcerti , noto giornalista sportivo, ha parlato attraverso il suo editoriale per calciomercato.com di Juventus . Queste le sue parole: "Gli ingaggi di questa stagione, definiti complessivamente tra l’agosto e il 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato, per dieci squadre su 17 (neopromosse escluse) sono aumentati di 42 milioni e 6. Questo smentisce in modo piuttosto duro l’idea che alla base della crisi ci sia il virus. Quando i nuovi accordi sono stati conclusi eravamo non solo in pieno Covid ma era arrivata ormai anche la seconda ondata. Quattro squadre sono rimaste praticamente alle cifre precedenti, solo tre squadre hanno diminuito in modo importante il monte ingaggi, certamente per la presenza del covid ma soprattutto perché avevano già forti e dichiarati problemi di esercizio. Più precisamente la Juve ha risparmiato 58 milioni sui 352 spesi l’anno precedente, cosa che non le ha impedito di avere un tetto ingaggi comunque più che doppio rispetto all’Inter (294 contro 149). Da sola vale l’intero risparmio della serie A".

A proposito di Juventus anche il tecnico Andrea Pirlo ha parlato del match ai microfoni di Juventus Tv: "Per noi era importante vincere per continuare a sperare. Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di conquistare i tre punti stasera e l'abbiamo fatto nonostante qualche difficoltà. Avessimo avuto la voglia e la determinazione di queste ultime partite staremmo parlando di altro, ma quando arrivi a giocarti un quarto posto all'ultima giornata significa che qualcosa è mancato. Il gruppo, però, ha ancora tanto da dare e sono convinto che con questo organico si possa lavorare bene. Non abbiamo ancora pensato alla Coppa Italia, eravamo concentrati su questa gara, la cosa principale ora sarà recuperare le forze per arrivare a mercoledì nella condizione migliore. Cristiano? Era contento. “Una vittoria da Juve era quello che volevamo, abbiamo giocato in dieci contro i campioni d’Italia e non era facile. Abbiamo meritato il successo. Abbiamo risposto colpo su colpo e avevamo fatto un bellissimo primo tempo. Siamo stati ordinati e abbiamo concesso poco all’Inter, poi quando resti in dieci devi pensare a difenderti e secondo me ci siamo riusciti bene. Cuadrado? Stiamo pensando di metterlo in freezer per farlo arrivare fresco alla partita di mercoledì".