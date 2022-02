Sconcerti: “La Juve è fuori dalla corsa scudetto”

Il noto giornalista ha parlato

redazionejuvenews

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com di vari argomenti, tra cui il campionato della Juventus: "Juve in corsa per lo scudetto? No, e provo a spiegarlo. In tre mesi esatti, dal 5 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, è stata la miglior Juve dell'anno, 13 partite e una sola sconfitta. Insomma, Juve super che però - se guardiamo - in tutto questo tempo ha preso all'Inter solo un punto. Insomma: l'Inter dovrebbe perdere quattro partite, ma non credo sia pensabile. Per questo il ritardo non è colmabile, pe lo scudetto non c’è più tempo.

Se per la Champions invece è in lotta? Sì, certo. Sia per la qualificazione che per questa in corso. Al momento ci sono 3-4 squadre più forti della Juve. Conta la fortuna nei sorteggi, ma quella di Allegri oggi è una squadra che può arrivare in semifinale. Vlahovic ha una presenza scenica straordinaria, è un centravanti elettrico. Può ricordare Riva, anche se è molto più moderno. Ma non bisogna dimenticare che Vlahovic non ha praticamente esperienza internazionale e debutta in Champions. Zaniolo? Ha già preso 7-8 ammonizioni ed è stato espulso due volte. Però l'altro giorno con il Genoa la sua frustrazione era giustificabile, non si può annullare un gol dopo cinque minuti di attesa. E comunque i giudizi a ritroso - come quelli di Abisso - li trovo sbagliati, sconvenienti. Altrimenti devi andare a rivedere tutte le azioni dall'inizio.

Abisso non aveva visto il fallo, quindi stop. Detto questo, è stata comunque sbagliata la reazione di Zaniolo, che non ha capito una cosa: che aveva due testimoni - due giocatori avversari - a fianco. Se gli dici per tre volte «Ma che c**** hai fischiato?», l'arbitro ha il diritto di sentirsi offeso. Se glielo dici uscendo dal campo è un'altra cosa, ma con due genoani lì, come fa l’arbitro a fare finta di niente? Certo, sarebbe stata più giusta l’espulsione, ma Zaniolo sarebbe uscito lo stesso".