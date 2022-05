Sconcerti: “La Juventus è mancata quest’anno. Totti-Dybala? Propaganda”

Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato il campionato di Serie A 2021-22, parlando anche del futuro di Dybala.

Mario Sconcerti , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Juventus e di Dybala . Ecco le sue parole sul campionato: "Penso che definire mediocre questo campionato sia ingiusto. Credo che comunque il livello non sia stato altissimo, è mancata la Juventus, ci sono state 5-6 squadre che potevano fare sicuramente di più. Mediocre è troppo ma sicuramente il fatto che questo campionato sia stato combattuto non significa che sia stato di qualità e questo campionato ha dimostrato la nostra povertà economica".

Sulle parole di Totti , in riferimento alla Joya: "Allora forse sarebbe più corretto che si parlasse di cose di cui si può parlare. Mi sembra una dichiarazione abbastanza propagandistica, Totti può spiegare le bellezze di Roma a Dybala ma poi comunque ci sono tanti discorsi economici da fare. Va detto che rischia di mettere in imbarazzo la società, quando si mischiano soldi e amore bisogna stare attenti. Mi sembra una bella dichiarazione ma propagandistica".

Sul Milan, che domani potrebbe festeggiare lo Scudetto: "Pioli va detto che comunque è un grande allenatore. Quando fece male a Milano sponda nerazzurra era l'Inter che non andava bene non lui. E’ stato fortunato nel trovare un gruppo di giovani con cui lui è riuscito a fare il maestro e a farli crescere piano piano anno dopo anno. Questa stagione super positiva è stata data anche dall'esplosione di Leao, una crescita impressionante di Tonali e la sorpresa Kalulu. Ricordiamoci che ha saputo gestire molti problemi dei rossoneri come gli infortuni e l’allontanamento lento ma non senza polemiche di Kessie a fine anno. Sicuramente il Milan deve trovare un centravanti perchè fa troppa fatica a trovare il gol. Deve cercare anche qualche centrocampista che aggiunga goal. Credo poi che se troverà qualcosa di migliore sulla fascia destra lo faccia, visto che su quella zona deve trovare una soluzione, Non dimentichiamoci che deve sostituire Kessie".