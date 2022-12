Sconcerti: “La Juventus si è incasinata da sola. Su Del Piero…”

Mario Sconcerti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus e le indagini sul club bianconero, parlando anche del Mondiale.

Mario Sconcerti, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando a TMW. Ecco le sue parole: "Dipende da chi le ha fatte, ma di solito sono cose serie. Che quadro ne emerge? Secondo gli inquirenti tutti sapevano tutto. Io credo si debba credergli. Ci sono poche chance di diversità. E' una situazione complessa. Solo la Juventus può aiutarsi. Sarebbe un vicepresidente, quindi le responsabilità sono molte ma minori. E poi ci sono delle situazioni in cui, se si vuole rischiare, bisogna provare. Ma non c'è una certezza di fare per bene in nessun modo. Spero che abbiano davvero tanta grazia. Una similitudine con Calciopoli, il male si assomiglia sempre ma ci andrei sempre cauto. Dobbiamo vedere sempre i reati in ballo. Il falso in bilancio è un reato serio ma da cui ci si può difendere. La situazione è ingarbugliata. La differenza è che la Juve si è incasinata da sola".

Sulla Germania: "Io comincerei ad ammetterlo che sei in crisi. Se non lo sei ora che sei fuori da tutto... una crisi che parte da lontano. In questo momento c'è un calcio svogliato da parte dei tedeschi. Una gran parte della crisi della Germania è responsabilità del Paese stesso. E' invecchiata su se stessa la squadra, non ci sono stati rinnovamenti sufficienti. I giovani sono importanti ma non fondamentali, ma è un momento che abbiamo passato tutti, anche noi. Aspettarselo dalla Germania era difficile".

Sulla Spagna: "Nessuno perde per mandare fuori gli altri. Gli spagnoli non si abbassano a questi giochi. Hanno trovato una squadra che li ha messi in grande imbarazzo e che ha rischiato di mandarli fuori veramente, altro che fare paura alla Germania".