Sconcerti: “Juventini scontenti del mercato? Provassero a fare un’ora di tifo di Verona o Fiorentina”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del mercato della Juventus: "Sei un tifoso juventino scontento dal mercato? Prova a fare un'ora di tifo per la Fiorentina o il Verona e vediamo se non torni ad essere uno juventino felice. Così è parlare di Juve, dopo 10 minuti in cui gli trovi i difetti, capisci che la sua storia merita più rispetto di quello che gli dai. Andrea Agnelli ha sbagliato due cose: il caso Suarez e la Superlega, ma ha vinto per 9 anni di fila, cosa che non era mai successa a nessuno. A volte sembriamo tutti troppo insoddisfatti". In effetti anche le avversarie della Juventus sono in difficoltà. L'Inter ha dovuto dire addio a Conte e Hakimi. Lo stesso Milan, secondo nella scorsa stagione, ha perso Gianluigi Donnarumma e Calhanoglu".