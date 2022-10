Sconcerti: “La Juventus è rimasta l’ultima grande società”

Queste le sue parole: "La vera svolta sono state le parole di Agnelli. Non soltanto in quanto tali, ma per l’intervento, perché ci sono state. Non ci rendiamo conto che i presidenti non parlano più. Siamo dentro un altro calcio, dobbiamo capirlo. Agnelli voleva semplicemente ricordare ai giocatori che li paga lui, e lui prende le decisioni sul rimanere, sull’andare, sul tornare a casa subito dopo la partita o non farlo. Dopo 6 mesi c’è stato un intervento che ha tolto ogni alibi a giocatori e allenatore. È un fatto unico in Italia, cardinale. E voi vi chiedete perché l’ha fatto solo ora. È una grande società, ed è rimasta l’ultima delle grandi società".