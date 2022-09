Sconcerti: “La Juve non gioca a calcio. Milan e Inter invece…”

Quella vista contro la Fiorentina non è stata una bella Juve, anzi. I bianconeri non sono riusciti a rendersi pericolosi in fase offensiva e al contrario hanno rischiato in più occasioni di andare sotto nel punteggio. Alla fine il pari è un risultato che può essere addirittura positivo per come si era messa la partita, ma una squadra come la Juve deve puntare sicuramente più in alto. In Champions contro il PSG servirà qualcosa di più. Nel suo consueto "Cappuccino con Sconcerti", il giornalista Mario Sconcerti ha parlato proprio della Juve di Allegri: "La Juve sta soffrendo molto: non gioca a calcio. Per questo Allegri preferisce chiudersi o pensate si diverta a non tirare in porta? Ma è la peggior Juve da tanto tempo ed è sempre nel gruppo, non sono tra i pessimisti. La Juve non troverà spettacolo, ma regolarità di rendimento: questo le basterà in un campionato dove a turno cadono tutti".