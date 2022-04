Sconcerti: “L’Inter farà la partita. Juve? Molto dipenderà da Cuadrado”

Intervenuto nel corso del programma Maracanà, in onda su Tuttomercatoweb Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Juve-Inter

Intervenuto nel corso del programma radiofonico Maracanà, in onda su Tuttomercatoweb Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Derby d'Italia: "Credo che la partita la farà l'Inter, la Juve va a sbalzi, soprattutto quando gioca in casa e partite in cui deve vincere. Magari si difende in blocco e poi gioca con cinque in attacco. Molto dipenderà dalle condizioni di Cuadrado poi. Allegri tende sempre al 4-4-2 ed è Cuadrado il vero fantasista. Dybala terza punta con Cuadrado sarebbe pesante, creerebbe squilibrio. A questa sfida ci arriva meglio la Juve, ma l'Inter ha tutte le capacità per vincerla".

Su Dybala ha poi aggiunto: "Sembra più una decisione conseguente al fatto che la Juve ha rinunciato a lui. Mancano 8 partite alla fine, hai deciso che non sarà più un tuo giocatore, cerchi soluzioni diverse. Non credo poi che sia non nella condizione giusta per una partita del genere. Pretendere il massimo da Dybala ora che lo hai epurato non è facile. Quando ti senti rifiutato, non sei al massimo a livello morale".

A sostituire l'argentino potrebbe essere Zaniolo, che però sta attraversando un momento delicato: "Difficile dire cosa succede. E' in una crisi tecnica ma anche psicologica. La proposta di un mental coach mi mette in allarme. Non possiamo commentare niente di quanto accade in casa Roma. La società non fa filtrare nulla, si possono fare solo deduzioni. La prossima sarebbe la quarta assenza su sei partite e questo è un dato. Non sta dando da tempo ciò che ci si aspetta. Forse ha una potenza muscolare che il suo corpo ancora non sa gestire e per questo costruisce solo disordine ora. Il ragazzo lo sa e per ora sacrifica le sue qualità tecniche. Si demoralizza perché non fa bene le cose che sa fare bene e il suo rendimento ne risente. Ma ci sono anche dei problemi di adattamento alla squadra".