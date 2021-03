Sconcerti: “Inter senza problemi? Non è solo fortuna, sono i risultati di un lavoro”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui la lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Inter senza problemi? Spesso non averne è anche un merito, soprattutto di un buon allenamento. Non è solo fortuna, sono i risultati di un lavoro. Di problemi però ne ha, a partire dagli stipendi che mancano e dirigenti con il Covid. Tutto questo torni come merito a Conte, è rimasto l'unico totem della società. Non vedono i presidenti cinesi da mesi. Non è una situazione facile. Hanno cancellato la società in Cina, la loro bandiera commerciale. Siamo di fronte a un problema serio. Di sicuro ci sarà una cessione a un fondo. Le persone che non prendono stipendio sono persone molto ricche. Le società comunque sono coperte nella gestione fino a fine anno, hanno le rate degli sponsor e delle televisioni. E poi stai vincendo. Quando sei al meglio, interrompere questa auto-pubblicità non ti piace. Vincere ti aiuta a vincere".