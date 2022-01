Sconcerti: “In questo momento Icardi è l’attaccante migliore per la Juve”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juventus

Mancano ormai pochi giorni alla prima partita dell'anno e per la Juve di Max Allegri non sarà affatto una passeggiata quella che si prospetta all'orizzonte. All'Allianz Stadium ci sarà infatti il Napoli di Luciano Spalletti, seppur decimato a causa dei numerosi assenti tra Covid e impegni con le Nazionali per la Coppa d'Africa, ma con una voglia di riscatto enorme dopo l'ultimo passo falso maturato in casa contro lo Spezia. Per dirla tutta, anche i bianconeri conteranno delle assenze importanti come quelle di Danilo, Arthur, Chiellini e forse anche Chiesa, ma che allo stesso tempo potranno contare sul recupero di Paulo Dybala.