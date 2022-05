Sconcerti: “Pogba e Di Maria eccezionali ma rischiosi”

Il direttore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare degli argomenti di attualità del calcio italiano.

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà, per parlare degli argomenti di attualità del calcio italiano. L'esperto giornalista ha commentato le mosse del mercato della Juventus, che si sta orientando su diversi giocatori esperti, da Paul Pogbaad Angel Di Maria, per costruire una squadra che possa tornare a vincere fin dalla prossima stagione: "E' la via tracciata anche da Allegri. Delle scelte contro di lui in società non le farebbero. Allegri vuole giocatori pronti e di grande qualità, li ha sempre voluti. Sono tutti giocatori che non si discutono, ma con qualche eccezionalità. Di Maria è un giocatore che nel PSG non era più un titolare fisso, Pogba negli ultimi due anni ha giocato le metà delle partite. Sulle qualità non c'è nulla da dire, sono eccezionali, ma il rischio è andare a rafforzare l'incertezza, con rendimenti non sicuri".