Sconcerti: “Errori VAR? Un gol negato al 95′ alla Juve non si era mai visto”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Il giornalista ha parlato della questione degli errori arbitrali: "Gli arbitri hanno diritto di sbagliare, non devono esagerare. Noi giudichiamo sempre dalla parte in cui stiamo, ovvero della nostra squadra. L'errore fa parte del calcio, per me gli arbitri hanno davvero molto pazienza, perché si accollano il dovere di essere l'unica parte che non può commettere errori e che vengono offesi da tutti quelli che hanno un pregiudizio".