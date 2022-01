Sconcerti: “Difficile trovare uno meglio di Morata, ha ragione Allegri”

Il noto giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui la Juventus: "Parole di Allegri nei confronti di Morata in conferenza stampa? Una dichiarazione così forte va creduta assolutamente. Poi accadono cose, come la cessione di Ronaldo all'ultimo, che non dipendono di certo da te. Ma Morata non è Ronaldo, non ha lo stesso peso mediatico e in campo. Credo a quello che dice, dal punto di vista tecnico, perché trovare uno meglio di Morata non è assolutamente facile e questo è poco ma sicuro. E' l'attaccante di una delle migliori Nazionali al mondo e Kean che è un giovane rincalzo, in più ha Chiesa e Dybala, l'attacco della Juventus è coperto adeguatamente per ora. Non sta male in attacco ma dove si devono portare i palloni in attacco. Ripeto, non è l'attacco il problema dei bianconeri e questo lo dico da tempo.