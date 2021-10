Sconcerti: “Chiesa? Se gli fai fare quel gioco in Europa non ha eguali ora”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti , noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TWM Radio di vari temi tra cui il momento della Juventus in campionato e la grande prestazione di Federico Chiesa contro il Chelsea ai gironi di Champions League. Queste le sue parole: " Chiesa ora il top player italiano in assoluto? E' uno straordinario contropiedista , se gli fai fare quel gioco in Europa non ha eguali ora , anche se anche all'europeo ha fatto molto bene. Ha forza e potenza per reggere 50 metri di scatto e chiudere in porta e in gol. Gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo. Dove può arrivare la Juve se mantiene questa striscia di risultati positiva? Questa è una stagione particolare in Serie A, dove tutti hanno problemi, anche le grandi d'Europa li hanno.

La Juve non può fare sempre la partita vista con il Chelsea, è stato un unicum e quindi non potrà ripetere quella prestazione. Una squadra di livello come la Juventus in questa stagione può ambire a qualunque cosa. Le squadre ora cresceranno o peggioreranno, ma ad aprile non saranno comunque quelle di ora. Come vedo l'Inter in questo campionato? E' un po' discontinua, alterna grossi risultati in campionato di Serie A a stop vari in Europa. E' una squadra che non ha ancora trovato un suo esatto assetto di gioco. Ma ha tanta qualità.