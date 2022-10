Sconcerti: “Juve, giocare con le israeliane non è facile”

Il giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle partite di Champions League di ieri e analizzato quelle di stasera

redazionejuvenews

Questa sera torna il grande appuntamento della Champions League. La Juventusospiterà il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium, in una partita fondamentale per le speranze di qualificazione. L'altra italiana impegnata sarà il Milan, sul campo del Chelsea. Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato le due sfide: "Giocare contro le israeliane non è mai semplice, ti tolgono la possibilità di usare le tue qualità. La Juve però deve solo vincere. Il Milan è una squadra che può vincere tutte le partite, ha un giocatore talmente forte che è immarcabile in questo momento. Uno come lui ti rende favorito immediatamente. Leao ormai è qualcosa di diverso in campo internazionale, è di dimensioni quasi inquietanti, che non ho mai visto così".

Ieri invece due vittorie per le squadre italiane. Il Napoli ha strapazzato l'Ajax per 6-1 ad Amsterdam: "E' stata una partita dilagante. Il Napoli ora sta venendo fuori, ma ci sono squadre in difficoltà che stanno davvero rischiando di uscire prematuramente. Ci sono delle differenze che si stanno aprendo e in cui potrebbero inserirsi anche le squadre italiane. Adesso ci sono squadre forti ma con meno qualità di un tempo. La qualità dei giocatori adesso incide meno".

L'Inter ha battuto 1-0 il Barcellona: "Anche questa è stata una partita importante. Sarebbero stati in serio imbarazzo l'allenatore e la società in caso di sconfitta. E' stata intensa ma sofferta. Mi ha deluso il Barcellona, ha fatto solo un tiro in porta, ha tenuto sempre il pallone e ha cercato Dembelé, l'unico in grado di poter fare qualcosa. L'Inter ha fatto la partita che doveva fare, intensa e dove ha messo a tratti in imbarazzo il Barcellona. Non mi sembra una Champions al livello degli altri anni".