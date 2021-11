Sconcerti: “Allegri? Si può discutere su come mette le squadre in campo oggi, ma non la sua qualità”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui il momento della Juventusin campionato: "Allegri non viene criticato? Allegri è un allenatore che nella sua carriera questo sarebbe il primo anno sbagliato. Ha vinto molto, raggiunto finali di Champions. Si può discutere su come mette le squadre in campo oggi ma non si può discutere la sua qualità di allenatore. Perché nei club esteri i grandi giocatori seguono gli allenatori mentre alla Juve no? Loro hanno grandi guide. La differenza è la presenza di grandi giocatori storici in società. Nella Juventus in questo momento manca questa identità. Sono stati evitati con forza i vari Del Piero, Vialli, manca una figura nazional-popolare che ti riporti identità.