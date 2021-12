Sconcerti: “Alla Juve manca qualità, non si tratta di una crisi”

Il noto giornalista ha parlato del duro momento che sta vivendo la Juve di Max Allegri

SULLA JUVE - "Delude molto la Juve, fragile, poco consistente, così toccata e ritoccata nel tempo da non capire più quale sia la sua realtà . Il massimo che si può dire della partita è che è un pareggio meritato, la Juve non ha rubato niente. Ma è ironia, nel pratico non ha mai rischiato di vincere. Forse Allegri è andato oltre le sue buone ragioni. Locatelli e Rabiot non faranno mai da soli un reparto intero di centrocampo. La Juve non ha mai dato forti cenni di superiorità. Si è rimasti ad aspettare un cambio di passo che non è arrivato. L’insieme è stato davvero poca cosa, a conferma che 17 risultati contano più di un’impressione contro Genoa e Salernitana. La conclusione reale è che la Juve non è in crisi, più semplicemente non ha le qualità delle prime, ha una confusione ormai troppo frequente, anche se fra le prime manca un vero riferimento".