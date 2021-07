Schweinsteiger: “Bonucci e Chiellini sono i piu forti centrali al mondo”

L'ex centrocampista ha postato un tweet sui social

Quella di ieri è stata una serata eroica e ricca di emozioni per tutta la nostra nazione, grazie alla strepitosa vittoria degli Azzurri ai quarti di finale di Euro2020 contro il Belgio di Lukaku. Partita sofferta ma che alla fine, ha visto trionfare i ragazzi di Roberto Mancini per 1-2, con le reti messe a segno prima da Barella e poi da Insigne. Inutile la rete dell'attaccante interista dagli undici metri pochi istanti prima della chiusura del primo tempo, in quella che poi si è rivelata una delle poche conclusioni del gigante belga nell'arco dei 90 minuti. Lukaku infatti, è stato letteralmente neutralizzato dalle sontuose prestazioni di Bonucci e Chiellini, con quest'ultimo che si è confermato il pilastro di questa Nazionale.

Ad esaltare la prova dei due bianconeri però, ci ha pensato anche un grandissimo ex campione tedesco. Si tratta di Bastian Schwinsteiger che sui social ha elogiato le loro doti definendoli i piu forti in assoluto: "Bonucci e Chiellini al momento sono i migliori difensori centrali del mondo". In tanti sono pronti a riconoscere questo merito, qualcun'altro forse storcerà il naso ma se lo dice un ex Campione del Mondo c'è da crederci.