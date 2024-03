Schroffenegger: “Juventus Women ora non così superiore alla Fiorentina”

In conferenza stampa, Katja Schroffenegger ha commentato la vittoria della sua Fiorentinacontro la Juventus Women. Ecco le sue parole: "Faccio i complimenti alla squadra, domenica scorsa era la gara apri-pista. Oggi subito sul 2-0, poi abbiamo fatto ancora gol. Sono felice di aver potuto aiutare la mia squadra in un match dalla così grande importanza. Volevamo crescere come club da inizio anno e ora lo stiamo facendo. Io voglio sempre giocare, il lavoro passa con gli allenamenti che facciamo. A Firenze ci stiamo allenando benissimo e le prestazioni sono date da questo. Non cambia nulla poi per me, le scelte le fanno i mister".