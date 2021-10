Scholes: “Pogba ha portato solo caos negli ultimi due anni a Manchester”

L'ex giocatore del Manchester United ha attaccato il centrocampista francese che intanto medita l'addio

redazionejuvenews

Il destino del ManchesterUnited sembra legato sempre più a quello della Juventus, non per i risultati in campo ma per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori. Dopo il passaggio in estate di Cristiano Ronaldoda Torino ai Red Devils, si sono aperti nuovi canali di comunicazione tra i due club, che potrebbero facilitare affari futuri. Non è un segreto infatti che la Juventus da anni starebbe provando a riportare Pogba sotto la Mole, e con il giocatore in scadenza a fine anno potrebbe materializzarsi questa prospettiva. Il francese non sta passando un bel momento a Manchester, e dopo la sconfitta subita contro il Liverpool domenica, con la squadra di Klopp che si è imposta ad Old Trafford per 0-5, sono piovute molte critiche sulla squadra e sul suo atteggiamento.

Uno dei più duri è stato l'ex centrocampista del Manchester Untied PaulScholes, che ai microfoni dei canali ufficiali della Premier League ha attaccato il numero 6: “Paul Pogba entra in campo all'intervallo per cercare di aiutare la squadra, cerca di farsi dare palla e di mostrare quanto sia forte in mezzo al campo e favorisce il goal del Liverpool. Poi più tardi vieneespulso per un tackle ridicolo lasciando i suoi sotto 0-5 in 10 uomini. Pensate: se Ole sarà ancora l'allenatore, vedremo Pogba di nuovo con la maglia dello United? Ha portato il caos negli ultimi due anni".

"Tutti sanno che talento è, tutti si fidano di lui, ogni manager si fida di lui, hanno cercato di lasciargli l'iniziativa e lasciarlo essere il giocatore che è stato. Ma non firma il suo contratto, quasi tiene il club in ostaggio, e poi arriva e fa qualcosa del genere. Guarda, probabilmente giocherà ancora, ma non credo che mancherà qualcosa alla squadra se non lo vedremo in campo. Ha avuto numerose occasioni, continua a dire che gli manca la costanza, ma quel che ha fatto è solo una mancanza di disciplina e mancanza di rispetto per il suo manager e i suoi compagni di squadra".