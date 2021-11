Scholes attacca Pogba: “Fa cose stupide e sparisce dal campo”

L'ex centrocampista dei Red Devils si è scagliato contro il giocatore francese in scadenza di contratto a fine anno

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro lo Zenit valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Al contrario di quanto sta accadendo in campionato, i bianconeri hanno fatto percorso netto in coppa, vincendo tutte e quattro le partite fino ad ora disputate, e staccando il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Ora le due sfide mancanti contro Chelsea e Malmo serviranno a definire il primo posto nel girone, con i bianconeri che per ora sono in vantaggio di tre punti rispetto ai Campioni d'Europa in carica allenati da Tuchel.