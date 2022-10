Schimdt: “Abbiamo giocato bene contro una grande squadra come la Juve”

Dopo il 2-1 nel match di andata all'Allianz Stadium, ieri sera il Benfica ha battuto 4-3 la Juve , qualificandosi matematicamente agli ottavi di finale di Champions League . I portoghesi, al netto di 10 minuti di blackout nel secondo tempo, hanno dominato la sfida con qualità e personalità. Al termine della partita l'allenatore Schimdt in conferenza stampa ha detto: " Sono molto felice. E' stata una grande serata. Siamo agli ottavi di Champions, abbiamo giocato contro una grande squadra come la Juventus e l'abbiamo fatto bene , con grande mentalità, mostrando una partita intelligente. Abbiamo fatto grandi gol, creato molto".

Ora il Maccabi Haifa, poi gli ottavi di finale: "Adesso stiamo giocando a un grande livello ma non scordiamo lo sforzo che facciamo per tenerlo così alto. Non cambieremo l'approccio ma cercheremo di essere sempre pronti per la prossima gara".