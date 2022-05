Schillaci: “Sarà una partita aperta. L’Inter ha un organico superiore”

L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale è stato intervistato da TMW e ha parlato della finale, di Tacconi e dell'addio di Dybala.

Totò Schillaci è stato intervistato da TMW. L'ex attaccante della Juventus, eroe di Italia 90, ha parlato di vari temi legati al mondo bianconero. Un pensiero non poteva non andare a Stefano Tacconi. L'ex portiere di Juve e Nazionale è ricoverato dal 24 aprile scorso ad Alessandria dopo aver patito un'ischemia e sta lottando nel suo letto d'ospedale. Le parole di Schillaci: "Sono molto triste: sono in contatto tutti i giorni con suo figlio Andrea. Per me Stefano è stato un punto di riferimento nella Juventus, un fratello. Con lui ho sempre condiviso tutto e spero che si possa riprendere il più presto possibile. E' stato una leggenda ed è una vera tristezza. Sono molto triste per la sua condizione: è un fratello che sta lottando per la vita".