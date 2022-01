Schick: “Trasferimento alla Juve saltato? Uno shock, pensavo di essere in salute”

L'attaccante ha parlato

Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha parlato al portale Indipendent di vari argomenti tra cui il suo mancato arrivo alla Juventus: "Dopo aver scoperto il problema al cuore che ha fatto saltare il trasferimento alla Juventus sono rimasto scioccato. Non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere in salute. Ovunque sono andato ho sempre segnato. Col senno di poi farei molte cose diversamente. All'epoca forzai il rientro per farmi trovare pronto. Per me erano stati spesi molti soldi e volevo tornare il prima possibile. Ho giocato troppo in anticipo e ciò mi ha causato problemi.

Credevo ancora in me, ma le circostanze non erano delle migliori. Sapevo di dover cambiare. Grazie a quel periodo però non ho più paura del futuro e mi ha reso un giocatore migliore. Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera.

Mancato trasferimento alla Juve? Ho subito uno shock perché non sentivo nulla. Pensavo di essere un ragazzo sano. Quando mi hanno detto che era un problema cardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute. Nella mia testa pensavo che avrei dovuto smettere completamente di giocare a calcio. Bayer Leverkusen? Ho cambiato molti club e non ho mai avuto il tempo di sentirmi a mio agio. Sono davvero felice a Leverkusen e della mia vita in Germania, quindi ora non penso ad un trasferimento altrove. Guardo la Premier e mi piace l'Inghilterra, ma ciò non significa che giocherò per forza lì".