Schelotto: “Molina grande talento, Juventus club alla sua altezza”

Guillermo Schelotto, ex allenatore di Molina, ha parlato del futuro del terzino dell'Udinese, toccando anche il tema Juventus.

redazionejuvenews

Guillermo Barros Schelotto, CT del Paraguay, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Molina, obiettivo della Juventus. Ecco le sue parole: "Non provo nessun tipo di stupore, piuttosto sono molto felice di vederlo tra i protagonisti dell'Argentina. E' sempre stato un combattente, non si è mai arreso, il primo passo è stato quello di allenarsi con i più grandi. Nahuel è in possesso di grande talento, non credo si fermerà proprio ora. Vorrà continuare a far bene con il suo club e la nazionale. Non vedo un giocatore con le stesse caratteristiche in Argentina. E' riuscito ad adattarsi ad un calcio più complesso come quello europeo, è migliorato sia a livello fisico che tecnico. Senza perdere la velocità, che da sempre è una delle sue migliori caratteristiche. E' ancora molto giovane, ambizioso, per cui può ambire ad un club ancora più grande di quello in cui sta giocando".

Sulla Juventus: "Non so quale squadre siano interessate a lui, ma la Juventus è senz'altro un club alla sua altezza. Potrebbe essere il terzino per i prossimi dieci anni. In realtà è il giocatore ideale per ogni grande squadra, poi dipende da quale profilo stia ricercando il club bianconero. Lui è molto bravo in entrambe le fasi. Erede di Cuadrado? Non saprei, il colombiano è un giocatore decisamente più offensivo. E non gioca sempre nei quattro di difesa".

Sul ruolo ed il valore di mercato: "L'ho sempre impiegato sia come terzino e sia come esterno alto, non l'ho mai visto in difficoltà. Il suo rendimento è sempre ottimo, non dipende dalla zona di campo in cui gioca, è molto intelligente perché è in grado di apprendere subito le disposizioni impartite. Essendo in Sud America, e non in Europa, è difficile poter dare un valore a Molina. Posso, però, dire questo: se Udinese e Juventus dovessero raggiungere un accordo sulla base di quel valore, allora significa che li vale tutti. Perché un club importante come la Juve non spende mai a caso".