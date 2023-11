Scaroni: “Milan? Deve crescere. In Champions per la penalità alla Juve”

Intervenuto ai margini dell'evento Sport Industry Talk, Paolo Scaroni ha parlato tra i vari temi degli obiettivi del Milan . Il presidente dei rossoneri avrebbe sottolineato di non dimenticare come la qualificazione ottenuta alla Champios League di quest'anno non sia completamente merito dei risultati ottenuti sul campo. Senza la penalizzazione della Juventus , il Milan si sarebbe piazzato al 5° posto in campionato, salutando la massima competizione europea.

Ecco le sue parole: "Io vorrei vincere ogni partita... Considero un must essere in Champions League, sempre. Lo vogliamo per ragioni economiche e per nutrire di Milan i nostri 500 milioni di tifosi nel mondo. Poi vorrei vincere sempre lo Scudetto, ma questo è un obiettivo in più. L'obiettivo minimo è restare in Champions. Non dimentico che senza la penalizzazione della Juventus non saremmo lì a giocare questa sera contro il Borussia Dortmund".