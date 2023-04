Scanavino: “Noi all’avanguardia contro il razzismo.Avuti quattro mesi difficili”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita tra i bianconeri ed il napoli in programma all'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti contro il napoli, nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il CEO dei bianconeri Maurizio Scanavino, ha parlato prima dell'inizio della sfida.

"Siamo molto soddisfatti dell'accoglimento del ricorso, speriamo di non avere ulteriori sorprese in classifica in futuro. Ora aspettiamo di vedere le motivazioni dei giudici, che sapremo nelle prossime settimane, e sarà più chiaro se potranno esserci ulteriori penalizzazioni sportive o meno".

"Una partita come quella di stasera merita uno stadio pieno. Siamo soddisfatti abbiano accolto il ricorso per la curva: la Juventus è all'avanguardia su tutto quello che riguarda la lotta contro il razzismo e questi eventi allo stadio. Anche se isolati, sono stati casi gravi, abbiamo trovato le due persone responsabili e le abbiamo punite, quella minorenne con il daspo per dieci anni, l'altra persona maggiorenne una per tutta la vita".

"A questo punto tutto è prioritario. Ieri ci siamo trovati con la squadra, sono stati quattro mesi complicati e devo ringraziare il Mister e tutti i giocatori che hanno saputo reagire ad una situazione complicata. La Juventus è una squadra costruita per vincere e con giocatori competitivi, e trovarsi come ci siamo trovati in classifica poteva togliere motivazioni. Invece c'è stata una grande risposta ed ora ci troviamo quattro mesi dopo terzi in classifica, in semifinale di Europa League e ci giochiamo la finale di Coppa Italia. Speriamo di arrivare almeno al secondo posto, e di raggiugnere entrambe le finali".