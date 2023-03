Scanavino: “Apertura ai fondi? Non so, sono temi importanti”

Maurizio Scanavino , dirigente della Juventus , ha detto la sua dopo l'assemblea della Lega Serie A. Ecco le sue parole: "Assemblea tesa? No, ci sono un po' di temi importanti su cui si sta discutendo ma direi bene. Forse oggi non ci saranno grandi decisioni, ma si sta procedendo. La posizione della Juventus sui fondi? Dobbiamo ancora valutare tutto quanto. C'è stata una presentazione molto interessante, ma dobbiamo ancora approfondire bene tutte le varie opzioni. Apertura ai fondi? Non lo so...".

"In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per Lunedì 13 marzo 2023 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO: