Scanavino: “Nessuna operazione a gennaio. Grande girone d’andata”

Maurizio Scanavino , dirigente della Juventus , ha detto la sua sul calciomercato e non solo, intervenendo ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole sul mercato: "Kean? Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi.

Non c'è nulla di previsto né in entrata né in uscita. Neanche il colpo a centrocampo? Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio...