Scanavino: “Darò il mio massimo impegno, obiettivi e ambizioni non cambiano”

La giornata di oggi rappresenta una nuova alba per la Juventus , che ha reso ufficiali le nomine del nuovo CdA . Il nuovo Amministratore Delegato della società Maurizio Scanavino , ha parlato in conferenza presentandosi alla stampa ed ai tifosi.

"Io garantirò il mio massimo impegno per la Juventus, mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in tutti gli anni di lavoro. In questi due mesi da direttore generale, che sono stati molto intensi, ho trovato persone motivate e capaci, che lavorano con grande passione: mi riferisco a tutti, da quelle più note a quelle meno note, in ogni parte della società. Con queste persone e con i progetti che abbiamo messo su, come la Next Gen che si sta rivelando un progetto straordinario e unico, ci impegneremo ad allargare il pubblico degli affezionati alla Juventus, soprattutto riferendoci ai giovani e ai tifosi internazionali".