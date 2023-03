Ag. Scamacca: “Gianluca è pronto per una big, può fare il salto”

Gianluca Scamacca, calciatore del West Ham, è tornato nel mirino della Juventus. Di seguito le parole del suo agente sul futuro.

redazionejuvenews

Leva, agente di Gianluca Scamacca, ha detto la sua a Sportitalia sul suo assistito, che, in estate, potrebbe tornare nel mirino della Juventusin caso di addio di Dusan Vlahovic. Infatti, l'ex Sassuolo è già stato vicino ai bianconeri nell'inizio del 2022, ma poi Madama preferì proprio il serbo. Adesso la situazione è capovolta, e l'ex Fiorentina potrebbe salutare i bianconeri in estate, favorendo così l'arrivo di Scamacca, in difficoltà nel suo primo anno di Premier League al West Ham.

Ecco le parole del procuratore: "Anche un anno fa il suo nome era accostato a queste squadre e non solo. Gianluca è un centravanti di prima fascia, non a caso è nel giro della Nazionale da diverso tempo. Sicuramente posso dirti che ha tutte le potenzialità per fare il salto in una big. Inzaghi poi lo conosce già bene dai tempi in cui lo allenavo io alla Lazio, spesso veniva a seguire le partite dei ragazzi del vivaio.

Non so dire dove lo vedrei meglio, sono discorsi complessi che prevedono l’incastro di tanti fattori. Ripeto che l’unica cosa di cui sono certo è che Gianluca è pronto per fare questo eventuale salto. Ma vedrai che intanto tornerà ad essere protagonista con il West Ham".