Scaloni: “Di Maria calciatore piccante, Dybala alla Roma è valorizzato”

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su alcuni calciatori della Juve: "Di Maria? Lui, Angel Correa e Julian Alvarez sono i nostri giocatori 'piccanti'. Più Leo. Nell'eterno dibattito argentino tra 'biliardisti' e 'menottisti', noi si può dire che siamo 'menottisti' quando abbiamo la palla e 'biliardisti' quando non l'abbiamo. Oggi il calcio non è solo una cosa, bisogna sapere che il rivale avrà la palla in un momento della gara e la cosa non deve generare alcuna ansietà, perché non si può controllare".