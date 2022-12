Scaloni: “Di Maria? Oggi vedremo, ma è disponibile e può giocare”

Domani andrà in scena la prima semifinale del Mondiale, tra Argentina e Croazia. Il ct dell'Albiceleste ha parlato oggi in conferenza stampa

redazionejuvenews

Domani ci sarà la prima semifinale del Mondiale2022: Argentina-Croazia. Alla vigilia del match, Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole: "Sarà una partita molto difficile, loro giocano veramente da squadra. Hanno dei grandi giocatori. Abbiamo un modo di giocare marcato, anche se dobbiamo tenere conto di come gioca l'avversario. Parliamo con i giocatori, discutiamo e condividiamo le sensazioni che ognuno di loro ha".

Il ct ha proseguito: "Speriamo di dare il massimo come facciamo sempre. Abbiamo analizzato molto la Croazia, ha reso le cose difficili a tante squadre. Lavoriamo per capire dove possiamo attaccarli e far loro del male".

Sulle condizioni di Di Maria e De Paul: "Oggi avremmo una panoramica più chiara su come stanno, però sono disponibili e in condizione di giocare".

Sulle polemiche del post partita con l'Olanda: "In sfide come queste ci sono momenti diversi e ci possono essere polemiche. Noi sappiamo perdere, così come sappiamo vincere. Dobbiamo smentire tutte le cose che sono state dette su di noi, perché rispettiamo profondamente gli avversari. Abbiamo perso con l'Arabia e siamo stati zitti, abbiamo vinto al Maracanà e i giocatori si sono salutati a fine gara".