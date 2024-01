Savino: “Si sta costruendo una Juve forte in chiave futura”

Avevamo anche detto di non sognare troppo, ma effettivamente siamo a quasi a metà mese e c'è la sensazione che possa accadere qualcosa di diverso rispetto ai pronostici di inizio stagione. Comunque sia, si sta costruendo una Juve forte anche in chiave futura. Questo a prescindere da come si chiuderà il campionato in corso, grazie all'ottimo lavoro fatto negli anni scorso con la Next Gen.