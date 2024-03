Savino: “Crisi della Juventus di carattere mentale e tecnico”

Intervistato per Radio Bianconera, Roberto Savino ha parlato della partecipazione della Juventus al prossimo Mondiale per Club. Ecco le sue parole: "Soltanto una sentenza politica potrebbe intervenire ed escludere la Juventus . Visto che di sentenze politiche ne abbiamo viste a iosa, soprattutto quando si parla di giustizia sportiva. La certezza matematica non mi sento di poterla dare. La Juventus ha pagato quello che doveva pagare con un'esclusione di un anno pesantissima economicamente e finanziariamente dalle coppe europee".

Inoltre, sul momento della Juventus ha aggiunto: "Quello che ha fatto la Juve è stato ridimensionato a buon campionato al momento. Ma la crisi ha a che fare più con questione di carattere tecnico e mentale. Dal raffreddore contro l'Empoli è passato un granello di sabbia in un orologio per implodere completamente. Lì abbiamo cominciato a perdere contro l'Inter. A me ha preoccupato quello: in sette gare di campionato ho visto delle difficoltà o giocando bene o giocando in maniera meno efficace".