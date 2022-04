Verso Sassuolo-Juventus: tutte le statistiche e le curiosità

In vista del match di tra Sassuolo e Juventus, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche e curiosità sulla partita

In vista del match di tra Sassuolo e Juventus, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche e curiosità sulla partita: "Nei 17 precedenti in Serie A TIM tra Sassuolo e Juventus, 12 vittorie bianconere, tre pareggi e due successi neroverdi, tra cui quello nel match d’andata. Solo in una stagione (due pareggi nel 2019/20) la formazione emiliana è riuscita a rimanere imbattuta in entrambi i match di campionato contro i piemontesi.

In tutte le ultime quattro trasferte in casa del Sassuolo in Serie A TIM, la Juventus ha segnato esattamente tre gol (tre successi bianconeri e un pareggio, per 3-3 nel luglio 2020, in questo parziale).

Il Sassuolo ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie A TIM e non ha mai collezionato quattro successi interni consecutivi nella sua storia nel massimo campionato.

Il Sassuolo è, insieme al Venezia, la squadra che da più tempo attende di chiudere una partita casalinga senza subire gol in questo campionato. L’ultimo clean sheet interno è datato 26 settembre contro la Salernitana (da allora 23 gol subiti in 13 gare, sempre con almeno una rete al passivo).

La Juventus ha vinto le ultime tre gare in trasferta in Serie A TIM e non arriva a quattro successi consecutivi fuori casa in campionato da febbraio 2019, quando in panchina c’era proprio Massimiliano Allegri (in quella striscia anche una vittoria per 3-0 con il Sassuolo).

Tra le squadre della metà alta della classifica (prime 10 posizioni), la Juventus è quella che ha la peggiore percentuale realizzativa. 10.44%, frutto di appena 50 gol con 479 tiri (una rete ogni circa 9.6 tiri di media).

Le partite del Sassuolo nel girone di ritorno di questo campionato sono quelle che hanno visto più tiri in totale (443, tra i 233 effettuati e i 210 ricevuti) e più gol segnati (50, tra i 28 fatti e i 22 subiti).

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi aveva chiuso il girone d’andata con quattro gol fatti (tra cui uno contro la Juventus) e un assist fornito; nel girone di ritorno è ancora a secco di gol e l’unico passaggio vincente l’ha realizzato il 9 gennaio contro l’Empoli.

Sfida tra gli unici due giocatori nati dall’1/1/2000 ad aver segnato almeno nove gol in questo campionato (Giacomo Raspadori e Dusan Vlahovic). Raspadori potrebbe diventare il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A TIM, Dusan Vlahovic è già ora l’unico giocatore nato negli anni 2000 ad esserci riuscito due volte.

Da quando è arrivato alla Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in 10 presenze di campionato, almeno il doppio di qualsiasi bianconero (a tre reti nel periodo Álvaro Morata). Nel parziale solo Immobile (otto, ma con tre rigori) e Osimhen (sette) hanno segnato più del serbo". (legaseriea.it)