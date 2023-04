Sassuolo-Juventus, Locatelli riposa: Paredes torna titolare dopo due mesi

Allegri ruota i propri calciatori: Locatelli verso un turno di riposo, al suo posto pronto Paredes dopo un periodo complesso per l'argentino

La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo nel match valevole per la 30a giornata di campionato. La Vecchia Signora vuole ripartire e fare punti in Serie A dopo la sconfitta all'Olimpico dell'ultimo turno. Di fronte c'è un Sassuolo da battere sul campo del Mapei Stadium, una squadra contro la quale è crollata qualche big nel corso di questa stagione. Serve mantenere alta la concentrazione e sfruttare un altro - l'ennesimo - passo falso delle milanesi, nella giornata di ieri, per accorciare la distanza in classifica.

Allegri continua a fare leva sui punti conquistati sul campo, in attesa della sentenza del 19 aprile. Le note vicende di tribunale della società bianconera il gruppo le ha lasciate fuori ma c'è bisogno di continuare a correre. In un aprile frenetico (9 gli impegni totali nel mese in corso) c'è bisogno dell'apporto di tutti. Ecco perché tra gli undici che partiranno dal 1' a Reggio Emilia il tecnico livornese pensa a far rifiatare qualche elemento importante.

Su tutti Manuel Locatelli che oggi potrebbe avere un turno di riposo. Chi si candida per rimpiazzarlo è Leandro Paredes, protagonista in negativo nelle ultime settimane. Prima il battibecco con Allegri in allenamento, poi il siparietto contro lo Sporting, con l'argentino che non si aspettava più di entrare e non trovava la maglia.

Oggi dovrebbe toccare a lui, anche perché Barrenechea è di nuovo stabilmente al servizio di mister Brambilla con la Juve Next Gen. E Pogba non può iniziare la gara dal 1', ancora lontano dalla condizione ottimale. Una maglia da titolare per il campione argentino a due mesi dall'ultima volta: il 19 febbraio in casa dello Spezia. Un'occasione per il calciatore di proprietà del PSG di farsi valere per provare a conquistarsi una riconferma da parte della Vecchia Signora, al momento un'ipotesi molto remota.