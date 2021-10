Sassuolo-Juventus, le pagelle di Angelo Di Livio: malissimo Morata, McKennie torna al gol

Le pagelle di Sassuolo-Juve

redazionejuvenews

Perin — 1

Perin 6

: Non ha responsabilità sulla rete di Frattesi. Non viene molto impegnato e si merita la sufficienza in pagella.

Danilo — 2

Danilo 5.5

: Ci prova sia in fase offensiva che difensiva: ma senza risultati. Disattento in alcune situazioni.

Bonucci — 3

Bonucci 5.5

: Non ha colpe sul gol di Frattesi, ma sbaglia tanto in fase d'impostazione e in chiusure difensive.

De Ligt — 4

De Ligt 5.5

: Responsabilità divise praticamente a metà tra lui e Alex Sandro sul gol di Frattesi. La differenza con il brasiliano è che l'olandese salva in un paio d'occasioni la porta bianconera.

Alex Sandro — 5

Alex Sandro 5

: Ha colpe maggiori rispetto a de Ligt sulla rete di Frattesi. Si addormenta in molte occasioni sia in fase offensiva che difensiva

McKennie — 6

McKennie 6.5

: Il peggiore in campo della Juventus fino al gol del pareggio, che firma con un bel colpo di testa. Nel finale si riprende decisamente.

Rabiot — 7

Rabiot 5

: Decisamente spento il francese questa sera. Il suo apporto a centrocampo non si nota e sbaglia l'ultimo passaggio in varie occasioni.

Locatelli — 8

Locatelli 6

: Fa girare benissimo il pallone nel primo tempo, nel secondo va un po' in ombra. Tutto sommato però merita il 6 in pagella.

Dybala — 9

Dybala 7

: Il migliore in campo della Juve. Non segna, ma propizia l'assist che poi McKennie mette dentro di testa. Tira in porta diverse volte e trova sempre un ottimo Consigli ad opporsi.

Morata — 10

Morata 4.5

: Forse la sua partita più brutta della stagione. Stop sbagliati, infiniti dribbling davanti al portiere, pochissima freddezza. Decisamente non in giornata.

Chiesa — 11

Chiesa 6.5

: Nel primo tempo meglio del secondo. Va diverse volte vicino al gol e sbaglia un colpo di testa facile sotto porta.