Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, sede della finale di Coppa Italia che i bianconeri disputeranno mercoledì prossimo contro l'Atalanta. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata alla vittoria questa sera per non perdere il treno per la prossima Champions League, che sembra comunque difficile da recuperare. Con la sconfitta subita domenica contro il Milan per 0-3 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri sono finiti al quinto posto in classifica, con Milan, Atlanta e Napoli in vantaggio in classifica. Potrebbero quindi non bastare tre vittorie nelle ultime tre partite per qualificarsi alla prossima Champions, che passerà dai risultati delle altre, che dovranno necessariamente compiere un passo falso per consentire alla Juventus di rientrare nelle prime quattro posizioni.