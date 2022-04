Serie A: Sassuolo-Juvenuts lunedì 25 aprile

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per la prossima giornata del campiono italiano di Serie A, trentaquattresima del calendario

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Bologna , valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Dopo aver vinto contro il Cagliari la scorsa settimana, la Juventus è attesa dalla sfida contro i rossoblu, con Allegri che vuole i tre punti per consolidare il quarto posto e per rimanere alla stessa distanza da Milan e Inter, entrambe vincitrici ieri contro il Genoa e lo Spezia.

In attesa della fine di questa giornata, che si concluderà lunedì con Napoli-Roma e Atalanta-Verona, la Lega Serie A ha reso noto il programma della trentaquattresimagiornata di campionato, in programma dal 23 al 25 aprile. La giornata vedrà un doppio incontro sull'asse Roma/Milano, con Inter-Roma e Lazio-Milan. L'inter ospiterà la Roma a San Siro sabato 23 aprile alleore 18, mentre il Milan andrà a Roma il giorno dopo ospite della Lazio. Infine il Napoli scenderà in campo domenica alle 15 e la Juventus lunedì 25 aprile affronterà in trasferta il Sassuolo.